صحة الدقهلية: حملات مكثفة على 136 منشأة طبية خلال الأسبوع الماضي

أعلن د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية جهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان الأحد، أن فريق العلاج الحر، برئاسة د.محمد فؤاد مدير الإدارة قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 136 منشأة طبية، تشمل 48 عيادة خاصة، فضلًا عن 31 مركزا طبيا ومعملًا.

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 20، فيما تم رصد 5 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، إضافة إلى توجيه 19 إنذارًا وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 5 منشآت مخالفة وإعادة فتح منشأتين .

وأكد وكيل الوزارة استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتًا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجازر مراكز ومدن شربين وبلقاس وطنامل بأجا وبساط كريم الدين بشربين..

أوضح مختار أن ذلك يأتي في اطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة اعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

في هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن المحافظة بجميع اجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحه والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الاصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الاسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للاسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

من جانبه، أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية ان اللجنة ضمت في عضويتها مدير الانتاج الحيواني ومدير الاسواق والمعارض بالمحافظة ونواب رؤساء مجالس شربين وبلقاس ومديري المتابعة ومديري التفتيش ومديري التنمية الاقتصادية برئاسة المركز ومديري المجازر المشار اليها، إضافة الى متابعة ماتم من أعمال رفع كفاءة مجزري نبروه وطنامل بأجا مشيرا الي ان " محافظ الدقهلية" وجه لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه استعدادا لاستقبال العيد.