محكمة افتراضية تحاكي واقع "الجنايات" في قضية اغتيال النائب العام

انطلقت، الأحد، فعاليات جلسات المحاكمة الافتراضية لـ محكمة الجنايات في دورتها الثانية والتي أداها طلبة وطالبات كلية المعاملات القانونية الدولية.

جاء ذلك تحت رعاية د.معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة دكتور سامي عبد الكريم المدير الأكاديمي لبرنامج المعاملات القانونية الدولية، وشهدها عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأولياء أمورهم.

تفاصيل الفعاليات

يأتي هذا النشاط في إطار العمل الحثيث على استثمار طاقات الطلاب ومواهبهم من خلال دعم البرامج والأنشطة اللامنهجية لتنمية شخصية توازن بين التحصيل العلمي والإبداع المهارى الذي يؤهلهم للمنافسة على جميع الأصعدة، وفي ظل عزم كلية المعاملات القانونية الدولية إلى المضي قدما نحو تقديم علم قانوني غير نمطي من خلال التحول الحقيقي من التعليم التلقيني إلى التعليم التدريبي والذي تعتبر المحاكم الافتراضية أحد أهم نماذجه العملية باعتبارها شكل من أشكال المحاكاة العملية للمحاكمات الواقعية التي تهدف لإكساب الطلاب المهارات اللازمة للمرافعات وبخاصة مهارات التحليل والتحقيق وتقديم الأدلة وبناء وصياغة الحجج القانونية وفن المرافعة أمام المحكمة.

وأوضح د.معوض الخولي في كلمته التي ألقاها عقب انتهاء تلك الفاعلية حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات طلابها وصقلها لبناء شخصيتهم وخبراتهم القانونية، معربًا عن سعادته البالغة بالمستوى المتميز لطلاب الكلية حيث قاموا خلال المحاكمة بمعايشة الحدث وتقمص الشخصيات القضائية المختلفة "قضاة وأعضاء نيابة عامة ودفاع، على ذات النمط المعمول به في المحاكم العادية.

من جانبه، أثنى د.سامي عبد الكريم على الأداء المتميز للطلاب في أداء أدوارهم وتفاعلهم مع فريق الإشراف والتدريب واستجابتهم للتعليمات والنصائح التي وجهت إليهم، وتمكنهم بالنهوض بكل جدارة بدورهم المجتمعي من خلال ارسال رسالة واضحة للرأي العام مفادها تصميم الدولة المصرية من خلال جهازها القضائي على محاربة الارهاب وتجفيف منابعه.

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