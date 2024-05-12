الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: تسليم أرض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنة وزارة التنمية المحلية وممثلي الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ إجراءات التسليم لأرض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو، ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر بإشراف وزارة التنمية المحلية.

وأوضح "مختار" أن المصنع يتم البدء في تنفيذه على مساحة 18 فدانًا بطاقة استعابية 600 طن يوميًا في مدة لا تتجاوز 22 شهرًا منذ بدء التنفيذ لسرعة دخوله الخدمة.

وأكد محافظ الدقهلية، تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية وعددها 29 قرية.

وأضاف "مختار"، أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي؛ لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحي وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته في نطاق المحافظات المار بها.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة التنمية المحلية لجنة وزارة التنمية المحلية

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