6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة ميت غمر

شهد طريق المنصورة ميت غمر، حادث انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة ميت غمر أمام قرية نقيطة وإصابة ٦ أشخاص.

جرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف وتبين أن المصابين هم منه خيري محمد النمس 20 سنة نوسا الغيط أجا كسر بالحوض، خلود محمد محمد نعمان 20 سنة نوسا الغيط أجا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اسلام عبد العال السيد 35 سنة نوسا الغيط أجا جرح متهتك بالزراع الايسر، ساره ابراهيم عبد الواحد 30 سنة نوسا الغيط أجا خلع بالكتف الايسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،سامح ابراهيم عبد الواحد 24 سنة نوسا الغيط أجا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم،اسامه السيد سعيد مجاور 35 سنة بلجاي المنصورةكدمات بالجسم ونزيف بالبطن



وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات