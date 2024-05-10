بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق نبروه بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها، على طريق كفر الجنينة نبروه، بـمحافظة الدقهلية، بسبب انفجار الإطار، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بانقلاب سيارة نصف نقل على طريق كفر الجنينة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار السيارة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، هم: محمد حمادة حسن، 22 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إسماعيل حسن، 29 عامًا، بجرح سطحي بفروة الرأس وكدمات بالجسم، وأحمد خالد حسين، 22 عامًا، بجرح قطعي بإصبع اليد اليمنى، عماد الشحات مصطفى، 14 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون بنبروه.



وجرى نقل المصابين لمستشفى نبروه لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.