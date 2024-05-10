الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق نبروه بالدقهلية

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها، على طريق كفر الجنينة نبروه، بـمحافظة الدقهلية، بسبب انفجار الإطار، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بانقلاب سيارة نصف نقل على طريق كفر الجنينة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار السيارة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، هم: محمد حمادة حسن، 22 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إسماعيل حسن، 29 عامًا، بجرح سطحي بفروة الرأس وكدمات بالجسم، وأحمد خالد حسين، 22 عامًا، بجرح قطعي بإصبع اليد اليمنى، عماد الشحات مصطفى، 14 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون بنبروه.


وجرى نقل المصابين لمستشفى نبروه لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

كفر الجنينة نبروه محافظة الدقهلية نبروه بيارة الجمالية

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

اغتصبنى وصورنى فيديو ليبتزنى.. بعد مرور 3 سنوات فتاة تحرر محضرا ضد خطيبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام