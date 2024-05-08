إصابة 7 أشخاص بحروق في انفجار اسطوانة غاز بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، إثر انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانفجار اسطوانة غاز ونشوب حريق داخل مطعم بقرية ميت الكرماء بطلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص، وهم: طارق ضاحي محمد، 18 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بالظهر والساقين والذراعين، ومحمد عصام عبدالرازق، 13 عامًا، بحروق من الدرجة التانية بالساعد الأيسر، وخضره عمر عبدالعليم، 40 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم والحالة غير مستقرة.

كما أصيب أحمد سعد فتحي، 8 أعوام، بحروق متفرقة بالجسم، وسعد عبدربه، 70 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم، والسيد علام مصطفى، 67 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم، وياسر عاطف محمد، 27 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.