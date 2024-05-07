الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 في تصادم "ملاكي" و"كارو" بالدقهلية

تصادم ملاكي
تصادم "ملاكي

أصيب ٣ اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي و"كارو" على طريق طلخا بلقاس القديم أمام المنيل بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه طلخا بوقوع حادث تصادم ملاكي وكارو على طريق طلخا بلقاس القديم أمام المنيل.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من وطنية السيد عبد المقصود، 53 عاما، بكدمات بالذراعين والرأس، ورحمة حامد السعيد، 35 سنة بكسر بالقدم الأيمن وكدمات بالرأس، وحمدية عبد العظيم الوكيل، 50 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وتم الدفع بسيارتين إسعاف ونقل المصابين للمستشفى العام التخصصي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

كما تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9  مايو المقبل.

وصرح  المحافظ بأن ما تم تنفيذة خلال يوم  ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ 18 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة، منهم عدد 16  حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 977  مترا مربعا وحالاتي تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 7 أسهم ولاية الري بمراكز دكرنس ومنية النصر.

وأوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة (327) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة.

طلخا بلقاس الدقهلية محافظة الدقهلية مروان حبيب طريق طلخا بلقاس مدير أمن الدقهلية

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