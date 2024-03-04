الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أوقاف مطروح: أمسيات وندوات دينية وأسابيع ثقافية استعدادا لرمضان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الاوقاف بمطروح، إن مساجد مطروح تتلألأ وتتزين وتصدح فرحًا بقرب حلول رمضان، حيث شهدت المساجد نشاطًا مستمرًا وزخما دعويٱ بجميع الإدارات الفرعية وكان في مقدمتها مسجد التقوى. 

_ شهر القرآن

أوضح وكيل وزارة الاوقاف بمطروح، كيف تستقبل الأمة شهر ميلادها ؛ ولن تستقبل الأمة شهر القرآن بأفضل ما جاء به القرآن حيث أمر سبحانه وتعالى بالمسارعة في الخيرات في مواسم النفحات والبركات وذلك بتصحيح مسار علاقة العبد بربه وتصحيح علاقته بالناس من حوله ليكون عرضة لنفحات الله في شهر الرحمات { ۞ وَسَارِعُوۤا۟ إِلَىٰ مَغۡفِرَةࣲ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِینَ (١٣٣) ٱلَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی ٱلسَّرَّاۤءِ وَٱلضَّرَّاۤءِ وَٱلۡكَـٰظِمِینَ ٱلۡغَیۡظَ وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِینَ (١٣٤) وَٱلَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَـٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوۤا۟ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ یُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ (١٣٥) أُو۟لَـٰۤىِٕكَ جَزَاۤؤُهُم مَّغۡفِرَةࣱ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّـٰتࣱ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَـٰمِلِینَ (١٣٦) }[سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ١٣٣-١٣٦].

 الاستغفار والتوبة
أضاف وكيل أوقاف مطروح، أن الجنة طريقها يكون والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله لينضبط مسار العبد مع ربه، وبالعفو والصفح والتسامح والإحسان لينضبط مسار العبد مع خلق الله عز وجل تلك هي شيم الأخلاق التي ينبغي أن يقبل بها المسلم على شهر كريم لمن أراد المغفرة والرحمة والعتق من النيران {۞ أَلَمۡ یَأۡنِ لِلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ وَلَا یَكُونُوا۟ كَٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَیۡهِمُ ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ وَكَثِیرࣱ مِّنۡهُمۡ فَـٰسِقُونَ}[سُورَةُ الحَدِيدِ: ١٦]. 

_ الأمسيات والندوات الدينية 
أشار وكيل وزارة الاوقاف بمطروح إلى أن  تعددت الأمسيات والندوات الدينية والأسابيع الثقافية لتشمل معظم مساجد مطروح استعدادًا وتهيئة لشهر عظيم مبارك أعاده على الأمة بالنصر والفتح المبين. 

1000164086
1000164086
1000164074
1000164074
1000164062
1000164062
1000164083
1000164083
1000164050
1000164050
1000164068
1000164068
1000164089
1000164089
1000164056
1000164056
1000164077
1000164077
1000164065
1000164065
1000164071
1000164071
1000164092
1000164092
1000164080
1000164080
1000164059
1000164059
وكيل أوقاف مطروح الأمسيات والندوات الدينية شهر رمضان الكريم مطروح أوقاف مطروح

مواد متعلقة

فضائل شهر رمضان فى ندوة دينية بأوقاف مطروح (صور)

وكيل "تعليم مطروح" يقود أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسي بإدارة السلوم

تركيب 18 سقف غرفة بعدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بمرسى مطروح

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح

وكيل صحة مطروح يبجث اعتماد اقسام مستشفي النجيلة بالزمالة المصرية

منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة وأثرها على البيئة المحلية.. ندوة بمركز إعلام مطروح

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة حدائق مطروح

وكيل تعليم مطروح يناقش آلية صيانة أتوبيسات الحملة الميكانيكية

الأكثر قراءة

مطالبات بتشديد الرقابة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بـ"السوق الموازية"

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟