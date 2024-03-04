أوقاف مطروح: أمسيات وندوات دينية وأسابيع ثقافية استعدادا لرمضان

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الاوقاف بمطروح، إن مساجد مطروح تتلألأ وتتزين وتصدح فرحًا بقرب حلول رمضان، حيث شهدت المساجد نشاطًا مستمرًا وزخما دعويٱ بجميع الإدارات الفرعية وكان في مقدمتها مسجد التقوى.

_ شهر القرآن

أوضح وكيل وزارة الاوقاف بمطروح، كيف تستقبل الأمة شهر ميلادها ؛ ولن تستقبل الأمة شهر القرآن بأفضل ما جاء به القرآن حيث أمر سبحانه وتعالى بالمسارعة في الخيرات في مواسم النفحات والبركات وذلك بتصحيح مسار علاقة العبد بربه وتصحيح علاقته بالناس من حوله ليكون عرضة لنفحات الله في شهر الرحمات { ۞ وَسَارِعُوۤا۟ إِلَىٰ مَغۡفِرَةࣲ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِینَ (١٣٣) ٱلَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی ٱلسَّرَّاۤءِ وَٱلضَّرَّاۤءِ وَٱلۡكَـٰظِمِینَ ٱلۡغَیۡظَ وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِینَ (١٣٤) وَٱلَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَـٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوۤا۟ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ یُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ (١٣٥) أُو۟لَـٰۤىِٕكَ جَزَاۤؤُهُم مَّغۡفِرَةࣱ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّـٰتࣱ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَـٰمِلِینَ (١٣٦) }[سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ١٣٣-١٣٦].

الاستغفار والتوبة

أضاف وكيل أوقاف مطروح، أن الجنة طريقها يكون والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله لينضبط مسار العبد مع ربه، وبالعفو والصفح والتسامح والإحسان لينضبط مسار العبد مع خلق الله عز وجل تلك هي شيم الأخلاق التي ينبغي أن يقبل بها المسلم على شهر كريم لمن أراد المغفرة والرحمة والعتق من النيران {۞ أَلَمۡ یَأۡنِ لِلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ وَلَا یَكُونُوا۟ كَٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَیۡهِمُ ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ وَكَثِیرࣱ مِّنۡهُمۡ فَـٰسِقُونَ}[سُورَةُ الحَدِيدِ: ١٦].

_ الأمسيات والندوات الدينية

أشار وكيل وزارة الاوقاف بمطروح إلى أن تعددت الأمسيات والندوات الدينية والأسابيع الثقافية لتشمل معظم مساجد مطروح استعدادًا وتهيئة لشهر عظيم مبارك أعاده على الأمة بالنصر والفتح المبين.

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