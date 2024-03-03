وكيل تعليم مطروح يناقش آلية صيانة أتوبيسات الحملة الميكانيكية

ترأس عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماع مجلس إدارة مشروع نقل المعلمين بحضور أعضاء المجلس المكون من إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وصباح نصر الدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومنال جبر، مدير إدارة الشئون القانونية، ومفتاح الجراري، نقيب معلمي مطروح، وحسين رسلان، مدير الحملة الميكانيكية بمقر ديوان عام المديرية. تم ذلك لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بمشروع نقل المعلمين مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني الشهر الماضي، وانتظام حركة تشغيل الأتوبيسات يوميًا من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والنجيلة.

في بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم استعرض إسماعيل جاتو، وكيل المديرية ونائب رئيس مجلس الإدارة، جدول أعمال الاجتماع.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح للحضور ضرورة تعظيم الإيجابيات والاستفادة منها واتخاذها كخطوة إيجابية لتدعيم المشروع والمضى قدما نحو استكمال تنفيذه، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الحكومية. كما أشار إلى أن مشروع نقل المعلمين بلائحته الجديدة شهد انطلاقة متميزة وفق نظام محدد والتزام من كافة المشاركين في تنفيذه.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود، ومن أهمها الموافقة على تشغيل أتوبيس خط مطروح / رأس الحكمة لنقل المعلمين التابعين لمدارس خط شرق التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، والذين تقدموا بطلب للانضمام إلى مشروع نقل المعلمين وفقًا لبنود لائحة التشغيل الجديدة. كما تمت الموافقة على مخاطبة اللجنة لمؤسسة مصر الخير لمعرفة أوجه الدعم الممكن تقديمه لنقل ميسري مدارس مصر الخير من مطروح إلى مدارسهم غرب المحافظة.

وفيما يتعلق بحركة سير الأتوبيسات، وجه وكيل الوزارة مسؤولي الحملة الميكانيكية بضرورة استمرار المتابعة لحركة سير الأتوبيسات إلى إدارات براني والنجيلة خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول إلى المدارس في المواعيد المحددة قبل بداية اليوم الدراسي، وذلك لضمان أداء المعلمين عملهم على أكمل وجه. كما أكد على أهمية التنبيه للسائقين بالالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل والمواعيد المقررة لتحرك الأتوبيسات.