"تعليم مطروح" تطلق أولى جولات أتوبيس الدعم المدرسى بالإدارات

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن انطلاق أتوبيس الدعم المدرسي الذي يضم فريق عمل من موجهي عموم المواد التعليمية وخبراء المعلمين، لتقديم كل أوجه الدعم الفني للمعلمين والطلاب بالإدارات الخارجية.

المواد التعليمية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من خلال تنفيذ مراجعة شاملة ومكثفة للمحتوى التعليمي الذي تم تدريسه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للطلاب، من خلال الاستعانة بخبراء المواد التعليمية وصفوة المعلمين في جميع المناهج التعليمية.

أتوبيس الدعم المدرسى

أوضح مدير تعليم مطروح أن أتوبيس الدعم المدرسي يستهدف أيضا تقديم كل أوجه الدعم الفنى للسادة المعلمين من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لأعضاء هيئة التعليم، مبينًا أن "تعليم مطروح" تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من كل جوانبها، سواء الطالب أو المعلم، لأنهما يعتبران حجر الزاوية فى العملية التعليمية ولتحقيق نتائج متميزة.

الالتزام والانضباط

من جهته، أكد إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، ضرورة الجد والاجتهاد فى تحصيل العلم من أجل تحقيق أقصى استفادة من خبرات موجهى المواد التعليمية، وضرورة الالتزام بالانضباط مع التحلى بالهدوء والجدية والالتزام.

كان قد هنّأ عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الطالبة فريدة محمد المغاوري، بمدرسة الروضة الخاصة الابتدائية، بعد تحقيقها إنجازا كبيرا في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ليكون امتدادًا لسلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات المحافظة بالأنشطة التربوية بكافة نوعياتها خلال العام الدراسي الحالي.

- الدور الإيجابى للأسرة

كما هنّأ مدير المديرية أسرة الطالبة، مثمنا مجهوداتهم، ومؤكدا أه‍مية الدور الإيجابي للأسرة في تحقيق الطالبة ذلك الإنجاز غير المسبوق والمساهمة البارزة في ذلك بتوفير الأجواء المناسبة وتحفيزها على التميز العلمي والتفوق الدراسي.