الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

غلق مطعم وإعدام مواد غذائية فاسدة خلال حملة تفتيشية في مطروح

مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة

أكد محمد انور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح رئيس لجنة المرور على المطاعم والمحلات التجارية، أنه تم تنظيم حملة للجنة المرور على المطاعم والمحلات التجارية بمرسي مطروح بمشاركة الجهات المعنية بالمحافظة، من شرطة المرافق ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين وإدارة البيئة وغيرها. 

إعدام مواد غذائية فاسدة

وأوضح رئيس لجنة المرور على المطاعم والمحلات التجارية، أن اسفرت الحملة  عن إعدام كمية 35 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير11 محضر  نظافة  و عدم استكمال الشهادات الصحية والإعلان عن الأسعار واشغال طريق، بالإضافة الى  12 إنذارا لعدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة وكذلك عدم وجود عقود عمل وعدم استخراج تراخيص مزاولة مهنة.

 غلق أحد المطاعم

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات غلق لأحد المطاعم بالتنسيق مع مندوب مديرية الصحة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود وحملات الرقابة على الأسواق والمطاعم لمتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على سلامة وصحة المواطنين. 

وفي سياق أخر، كان قد وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع المرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.

لجنة المرور على المطاعم والمحلات التجارية حملة مكبرة إعدام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للأستخدام الآدمي مطروح

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