جراحة تجميلية تسبت فى عاهة.. تقرير "الطب الشرعى" يُدين طبيب العجوزة

حصل "الدستور" على نص تقرير الطب الشرعى في اتهام طبيب بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة العجوزة، بسبب جراحة في الأنف.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه يؤخذ على الطبيب قيامه بإجراء التدخل الجراحي التجميلي للمريض المذكور دون إجراء فحوصات أو تحاليل طبية روتينية قبل التدخل الجراحي أو ثمة إشاعات للأنف والحاجز الأنفي؛ للوقوف على تشخيص حالة المريض، إضافًة إلى عدم تساوي فتحات الأنف علي الجانبين الأيمن والأيسر من حيث الشكل وحجم الفتحات والجرح الخارجي الناتج عن عملية تصغير فتحات الأنف مختلفة تمامًا في الجهة اليمني عن اليسرى والندبة الناتجة عن هذا الجرح ليست في المكان المعتاد المصرح به.

وتابع التقرير، أن ضيق فتحات الأنف خاصة على الجهة اليسرى وكذلك استئصال زائد لغضاريف الأنف العلوية الجانبية أدي إلى خلل في صمام الأنف الداخلي والخارجي الهوائي مما نجم عنه صعوبة في التنفس، وهي في مجملها أخطاء فنية، ويسأل عنها الطبيب المشكو في حقه.

وكشف التقرير أنه بالنسبة لما يعانيه المجني عليه من انحراف وإعوجاج بالحاجز الأنفي للجهة اليمني - فنظرا لعدم اجراء اشعة مقطعية للمريض توضح حالة الحاجز الأنفي تحديدًا قبل التدخل الجراحي، ونظرًا لعدم وجود ثمة آثار الندبات جراحية على الحاجز الأنفي - فيتعذر الجزم يقينًا من الوجهة الفنية عما إذا كان ذلك الانحراف والاعوجاج الموصوف بالحاجز الانفي كان موجودًا قبل العملية، ولم يتم تشخيصه بالكشف الطبي أو الأشعة المقطعية أو يكون ناتجًا عن استئصال غير متوازن وغير متساوي لغضاريف الأنف السفلية الجانبية في منطقة مقدة الأنف.

وتضمن التقرير أيضًا، أنه تخلف لدي المجني عليه عاهة مستديمة جراء التدخل الجراحي التجميلي بالأنف متمثل في ضيق بفتحات الأنف لاسيما علي الجهة اليسري يصاحبه صعوبة في التنفس وتقدر نسبتها في مثل تلك الحالة بـ 20% .

إحالة الطبيب للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب للمحاكمة الجنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنطقة العجوزة، بسبب جراحة في أنفه.

ونص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 272 لسنة 2024 جنح العجوزة، المقيدة برقم 31 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة طبيبًا؛ لأنه فى يوم 15 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بصفته غير مختص أحدث عمدًا بالمجنى عليه "م.ع" جرحًا، وذلك بأن أجرى له تدخلًا جراحيًا لتجميل الأنف نتجت عنه عاهة مستديمة متمثلة فى ضيق بفتحات الأنف على الجهة اليسرى يصاحبه صعوبة فى التنفس وتقدر نسبته بنحو عشرين بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات.