إحالة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار فى الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بـالتنقيب عن الآثار بالجيزة، حيث أقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون، في أقوالهم أمام جهات التحقيق، أنهم تمكنوا من حفر حفرة قطرها متر ونصف المتر وعمق 3 أمتار، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، إلا أنهم لم يصلوا إلى أى مقتنيات أثرية.

فيما قررت النيابة العامه بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة.

كانت وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 آخرين، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها متر ونصف المتر وعمق 3 أمتار، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.