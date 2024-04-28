الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل حبس عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار فى الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار منزله، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كان تبلغ لقسم شرطة الزيتون بلاغًا من ربة منزل بتضررها من مالك العقار سكنها، لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهم حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار وبحوزته أدوات الحفر والتنقيب.

 

بمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الزيتون الجزئية عاطل التنقيب عن الآثار تحريات المباحث ربة منزل قسم شرطة الزيتون أعمال الحفر

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة على محيط مسجد فى حى الزيتون

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة صوريف وضاحية الزيتون فى الخليل بالضفة

القبض علي 3 أنهوا حياة طالب خلال مشاجرة في الزيتون

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسؤولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. حزب الله يستهدف إسرائيل بـ"مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة"

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى قاعدة ميرون العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

"خناقة هزت ليفربول".. أحمد موسى يتحدث عن أزمة صلاح ومدربه كلوب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)