تفاصيل حبس عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار منزله، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة الزيتون بلاغًا من ربة منزل بتضررها من مالك العقار سكنها، لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهم حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار وبحوزته أدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.