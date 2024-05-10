الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

الكهرباء
الكهرباء

تتصدر محركات البحث خلال الايام الماضية البحث عن اماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء بنطاق محافظة الدقهلية وتخفيف الاحمال بعد تعديلها بسبب امتحانات طلاب الثانوية العامة والشهادة الاعدادبة

و اوضحت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية الى انه تم تعديل المواعيد فقط ليبدء الانقطاع من الثالثة عصرا حتى السابعه مساءا.

تفاصيل الجدول

و تم تغير مواعيد الانقطاع لتبدأ من الثالثة عصرا حتى الخامسة لمدة ساعتين فى بعض مناطق حى شرق المنصورة ومناطق من مركز نبروه ( مغزي العنب في قرية بهوت،مغزي الإصلاح في قرية قرية بهوت، مغزي رمضان في قرية بهوت،مغزي الدورتين في قرية الدورتين، مغزي الطيبة في قرية الطيبة.

ومناطق من مركز شربين ( مغزي الأحمدية في قرية الأحمدية مغزي الأحمدية في ي قرية الشيخ عطية، مغزي الأحمدية في قرية العوضية، مغزي رأس الخليج في قرية رأس الخليج.

وفي مركز طلخا( مغزي شرنقاش في قرية شرنقاش مغزي ميت زنقر في قرية ميت زنقر.

ومناطق من مركز دكرنس ( قرية ميت مجاهد حي المنتزه في دكرنس، ووقرية آشمون الرمان، وحي السكة الحديدية بدكرنس، وحي المضرب بدكرنس، وحي الحنفية وحي المرور وحي السيد عبد السميع) ومنية النصر.

كما يتم تخفيف الاحمال فى الفترة من الرابعة حتى السادسة بمناطق من مركز المنصورة تشمل ( قرية بنجاي، قرية منية سندوب، غرب قرية تلبانة وقرية الحلواني وقرية البقلية وشاوة ووقرية كوم الديربي وقيرية شرق قرية التلبانة وقرية المالحة، قرية سللنت وقرية ميت علي).

كما تشمل مناطق متفرقة في مركز السنبلاوين قرية الأورمان، منطقة مدرسة الحوال، ومنطقة الزهراء، ومدرسة الأوقاف، وقرية أبو قراميط وعزبة الإصلاح الزهايرة وطماي الزهايرة وعزبة أبو لين.

أما تخفيف الاحمال من الخامسة حتى السابعة مساءًا، فيكون بعدد من مناطق حى غرب المنصورة تشمل (شارع الترعة، منطقة الاديب، شارع الجلاء، شارع النخلة،منطقة حى الجامعة، حى الزعفران، حى ابن زيد، شارع مستشفى الصدر، شارع عبدالسلام عارف، مدينة مبارك) وعدد من مناطق مدينة جمصة ومركز المنزله ومركز ميت سلسيل.

190453
190453
محافظة الدقهلية مواعيد إنقطاع الكهرباء حي شرق مركز طلخا منية النصر

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