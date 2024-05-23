نيكى هايلى: سأصوت لترامب فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت نيكي هايلي المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها ستصوت لصالح دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، بعد أشهر من التزامها الصمت عقب انسحابها من المنافسة لاختيار مرشح جمهوري لمواجهة جو بايدن.

وقالت هايلي خلال مناسبة استضافها معهد هدسون للأبحاث في واشنطن «أعهد بأولوياتي إلى رئيس سيحمي ظهور حلفائنا ويحاسب أعداءنا ويحمي الحدود، كفى أعذارا، رئيس يدعم الرأسمالية والحرية، رئيس يدرك أننا نحتاج إلى ديون أقل وليس أكثر».

أضافت «لم يكن ترامب مثاليا في هذه السياسات، وأوضحت ذلك في العديد من المرات. لكن بايدن كان كارثة، لذلك سأصوت لصالح ترامب»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».