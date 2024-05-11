السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

غارة
غارة

يستعد الجيش الإسرائيلي لشن غارة عسكرية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة، في أعقاب إعادة تنظيم حماس في المنطقة.

في الأسابيع الأخيرة، رصد الجيش الإسرائيلي محاولة من قبل حماس للعودة إلى العمل بطريقة منظمة من جباليا، مع تراكم العناصر والأسلحة، وبالتالي يعتزم مداهمة المنطقة وإعادة تفكيك البنية التحتية التي تمت إعادة تأسيسها هناك.

وفي إطار النية لاتخاذ الإجراءات، أبلغ الجيش الإسرائيلي هذا الصباح المواطنين في مناطق واسعة في أنحاء جباليا بالإخلاء.

وتشير التقديرات إلى أن هناك حاليًا ما بين 100 إلى 150 ألف شخص في المنطقة المعنية.

والعملية المتوقعة في جباليا هي المرة الثانية التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة خلال الحرب، وبالتوازي مع العملية الجارية بالفعل في حي الزيتون في شمال قطاع غزة وفي رفح في جنوب القطاع.

جباليا شمال غزة الجيش الإسرائيلي

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الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

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