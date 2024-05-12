انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

شهدت أسعار الحبوب والبقوليات في الأسواق انخفاضًا جديدًا اليوم الأحد 12 مايو 2024، حيث بلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب 28 جنيها، بينما تراوحت أسعار الأرز المعبأ حسب النوع والجودة، ووصل سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 31 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفول السائب 43 جنيها، بينما بلغ سعر الفول المعبأ حوالي 54 جنيها، واقترب سعر كيلو العدس المعبأ من 67 جنيها.

ولامس سعر كيلو الدقيق المعبأ 27 جنيها، واستقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 37 جنيها.

وتأتي هذه الانخفاضات في أسعار الحبوب والبقوليات في إطار جهود الحكومة المصرية للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه المبادرة، التي ترعاها القيادة السياسية، في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تخفيضات كبيرة وإقبال كثيف

وتشهد سرادقات ومنافذ المبادرة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، الذين يحرصون على الاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف السلع. وتصل نسبة التخفيضات على بعض السلع إلى 40%، ما يجعلها فرصة مناسبة لشراء احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة.

مشاركة واسعة من الشركات

وتشارك في المبادرة عدد كبير من الشركات والموردين، الذين يقدمون سلعهم بأسعار مخفضة، تعاونًا منهم مع الجهود الحكومية للتخفيف عن كاهل المواطنين. وتشمل السلع المعروضة في المبادرة جميع احتياجات الأسرة، من مواد غذائية، إلى أدوات منزلية، وملابس، وأجهزة كهربائية، وغيرها.