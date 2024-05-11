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مصر

آخر أخبار مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. استرداد وديعة 2474 طلبًا وبدء معالجة 544 أخرى

السيارات - آرشيفية
السيارات - آرشيفية

أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الحرص على التنسيق الدائم والمستمر للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول موقف طلباتهم فيما يتعلق برد فرق الوديعة للمستحقين ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي أنه تم رد فرق الوديعة لنحو 2474 طلبا للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك 105 طلبات قيد المراجعة في الجمارك، موضحة أن ستتم إعادة مراجعة فروق الوديعة لبعضهم، كما يوجد مستندات غير مستكملة في البعض الآخر.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الطلبات غير مستوفاة المستندات أو التي بها أخطاء فنية، تم إرسالها إلى وزارة الاتصالات وجارٍ التنسيق معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحل المشاكل والموافقة عليها.

الموقف المالي

وحول الموقف المالي لبعض الطلبات، أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك 144 طلبا، بوزارة المالية، يتم العمل على مراجعتها وإرسالها إلى البنك الأهلي للتنفيذ، بجانب 295 طلبا بانتظار تحويل البنك الأهلي، وتتم مراجعتها مع وزارة المالية للتنفيذ ورد فروق الوديعة.

وأكدت السيدة الوزيرة أننا حريصون على متابعة الموقف التنفيذي أولا بأول لكل طلبات المصريين بالخارج، ولن نألو جهدا في حل أي مشكلة تواجههم والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، على مدار الساعة.

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