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أيام زمان

الملاية اللف.. رمز للأناقة المصرية العتيقة

الملاية اللف - أرشيفية
الملاية اللف - أرشيفية

الملاية اللف قطعة قماش عريقة، اتخذتها المرأة المصرية رمزًا للأناقة والتميز لقرون طويلة، رحلتها عبر الزمن تعود بنا إلى عصور قديمة، حيث تشير بعض الروايات إلى أصلها الروماني، بينما يرى البعض الآخر أنها ظهرت في عهد المماليك.

ظهورها وانتشارها

يرجح البعض أن الملاية اللف ظهرت في مصر خلال العصر العثماني، حيث ذكر المؤرخ الجبرتي في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" وجود محلات لبيعها في القاهرة العثمانية، أشهرها "خان الملايات" في حارة الروم. ويربط آخرون ظهورها بفترة حكم المماليك، حيث يُنسب إليهم ابتكار هذا الزي الشعبي.

مراحل تطورها

مرت الملاية اللف بتطورات عبر الزمن، ففي عصورها الأولى كانت تُصنع من القطن أو الكتان الخفيف، وتتميز بألوانها الزاهية وزخارفها المتنوعة. ومع مرور الوقت، تنوعت أشكالها وأنواعها، فظهرت الملاية الستان والبفتين والمطرزة بالذهب والفضة.

أيقونة ثقافية

لم تكن الملاية اللف مجرد قطعة قماش تُرتدى، بل أصبحت رمزًا ثقافيًا هامًا يعكس هوية المرأة المصرية، ارتبطت بشتى المناسبات، من الأفراح والأعياد إلى الأعمال المنزلية والتنزه في الأسواق.

اختفائها وعودتها

بدأت الملاية اللف تفقد شعبيتها تدريجيًا في منتصف القرن العشرين، مع تأثر المجتمع المصري بالموضة الغربية. لكن في السنوات الأخيرة، عادت الملاية اللف لتظهر بقوة في بعض المناسبات الفنية والثقافية، وباتت تُصنع من الأقمشة الفاخرة وتُصمم بأشكال عصرية، مما يدل على استمرار مكانتها الخاصة في قلوب المصريين.

أكثر من مجرد قطعة قماش

تُمثل الملاية اللف تراثًا ثقافيًا غنيًا لمصر، فهي حكاية تُروى عبر الأجيال، ورمز للأناقة والتميز يميز المرأة المصرية، عودتها إلى الواجهة تُؤكد على قيمة هذا الزي العريق، ودوره في الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

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