ذكرى النكبة.. 76 عامًا على سيناريو "سرقة الأرض" الذى يسعى الاحتلال لتكراره فى فلسطين

تحيي فلسطين والعالم العربي في 15 مايو من كل عام ذكرى النكبة، وهى الذكرى السنوية لهجرة أكثر من 700 ألف فلسطيني من أراضيهم عام 1948، إثر قيام دولة الاحتلال، وتعد هذه الذكرى رمزًا للنضال الفلسطيني المستمر من أجل العودة إلى ديارهم وتقرير مصيرهم.

تعريف النكبة

تشرح النكبة الفلسطينية أحداث عام 1948، والهجرة الجماعية للفلسطينيين، وتدمير القرى والمدن الفلسطينية.

خلفية تاريخية

شهدت فلسطين هجرة مكثفة لليهود من مختلف أنحاء العالم خلال العقود الأولى من القرن العشرين، بدعم من الحركة الصهيونية التي تسعى إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين.

وتصاعدت المقاومة الفلسطينية ضد الهجرة الصهيونية والسياسات البريطانية الداعمة لها، ما أدى إلى ثورة 1936، وحرب 1948.

وفي عام 1947، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، ورفض الفلسطينيون هذا القرار، بينما وافق عليه اليهود.

أحداث النكبة

اندلعت حرب بين القوات العربية والفلسطينية من جهة، والقوات الصهيونية من جهة أخرى، بعد إعلان قيام دولة إسرائيل.

وهُجّر أكثر من 700 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم خلال الحرب وبعدها، تحت الضغط والعنف من قبل القوات الصهيونية.

ودمرت القوات الصهيونية مئات القرى والمدن الفلسطينية، وشردت سكانها.

آثار النكبة

يعيش الملايين من الفلسطينيين في مخيمات لجوء مكتظة في مختلف أنحاء العالم، ويعانون من ظروف معيشية صعبة ونقص في الخدمات الأساسية.

وفقد الفلسطينيون أكثر من 70% من أراضيهم، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.

ويعاني الفلسطينيون من ممارسات إسرائيلية عنصرية وقمعية، مثل الاستيطان، وجدار الفصل العنصري، وسياسات التمييز.

النضال الفلسطيني

مراحل النضال

المقاومة المسلحة: ثورة 1936، وحرب 1948، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

النضال السياسي: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ونضالها الدبلوماسي للحصول على الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.

المقاومة الشعبية: الانتفاضة الأولى (1987-1993)، وانتفاضة الأقصى الثانية (2000-2005)، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل السلمية.

مطالب الفلسطينيين

حق العودة إلى ديارهم.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

القدس عاصمة لفلسطين.

الجهود الدولية

محاولات لحل الصراع العربي الإسرائيلي من خلال المفاوضات الدولية.

مبادرات سلام دولية مثل مبادرة السلام العربية.