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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بسمة بوسيل تطرح أغنية "البدايات" من إنتاج طليقها تامر حسنى.. هل عادا؟

تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل

أثارت أغنية "البدايات" الجديدة للفنانة بسمة بوسيل، التي أنتجها طليقها الفنان تامر حسني موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

طرحت بسمة بوسيل الأغنية عبر يوتيوب وجميع منصات الاستماع، معلنة عنها عبر انستجرام بكلمات عبرت عن امتنانها لتامر على دعمه وتشجيعه لها على خوض تجربة غنائية منفردة.

ورد تامر حسني على رسالة بسمة برسالة مماثلة مليئة بالمشاعر، هنأها فيها على الأغنية وعبّر عن فخره بها.

تفاعل الجمهور مع الأغنية

تفاعل الجمهور مع تبادل الرسائل بين بسمة وتامر، متسائلين عن عودتهما بعد انفصالهما.

عبر الكثيرون عن تمنيهم عودة الثنائي لبعضهما البعض، خاصةً من أجل أبنائهما.

حظيت الأغنية بإعجاب الجمهور، الذين أشادوا بكلماتها وألحانها وأداء بسمة.

تفاصيل الأغنية: 

“البدايات” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع فهد، هندسة صوت مصطفى رءوف.

البدايات التواصل الاجتماعي يوتيوب انستجرام تامر حسني

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