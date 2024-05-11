"فلسطين.. ما وراء النكبة" على شاشة "الوثائقية" 15 مايو

تعرض القناة "الوثائقية"، الأربعاء المقبل، 15 مايو، الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة"، بالتزامن مع ذكرى مرور 67 عامًا على النكبة.

ويُوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل.

ويرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948.

وطرحت قناة "الوثائقية" البرومو الدعائي للفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصحوبا بتعليق: "هنا أرض الزيتون، وموطن الأنبياء والقديسين".

شاهد على معبر رفح

في سياق متصل، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض سلسلة شهادات فلسطينية خاصة تحت عنوان "شاهد على معبر رفح"، على قناة "الوثائقية".

فيلم "شاهد على معبر رفح" يرصد شهادات من الفلسطينيين الذين تم علاجهم في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أفلام قناة "الوثائقية" خلال شهر مايو

وتعرض قناة "الوثائقية" خلال شهر مايو الجارى مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة على مدار الأشهر الماضية في تقديم وجبة دسمة للجمهور من الأفلام الجديدة ذات الطابع المختلف.

سيرة مقام

تعرض قناة "الوثائقية"، خلال شهر مايو، السلسلة الوثائقية "سيرة مقام"، وتُوثق الحلقات القصيرة للسلسلة تاريخ أبرز وأشهر أضرحة ومقامات آل البيت والأولياء في أرض مصر، مستعرضة- باقتضاب- جانبًا من تاريخ أصحاب تلك المقامات والأضرحة وحياتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النمط المعماري الفريد الذي تتميز به تلك الأضرحة والمقامات، وتطورها عبر حقب تاريخية مختلفة، وكيف عبَّرت تلك الأنماط المعمارية الرائعة عن الثراء الفني والثقافي المصري العريق.

برين

وتقدم القناة الفيلم الوثائقي "برين"، ويوثق الفيلم رحلة المنشد الشهير "أحمد برين"، منذ نشأته بقرية "الدير" في صعيد مصر، وصولًا إلى العالمية، حيث الإنشاد والمديح في عدد من العواصم العربية والإفريقية والأوروبية. ويستعرض الفيلم كذلك جوانب من حياته الشخصية تظهر لأول مرة، مسلطًا الضوء على تأثره بالبيئة الصعيدية التي نشأ فيها، مرورًا بمراحل تطوره الفني على مدار سنواتٍ طوال، حتى أُسدل الستار على رحلته مع مشهد جنازته الحاشدة في الثلاثين من يونيو عام 2015.

الدراويش

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه الفيلم الوثائقي "الدراويش"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" في مايو؛ احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية. يُوثق الفيلم تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إرادتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك. يرصد الفيلم كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مئة عام، كاشفًا أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي أو القاري