مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بمطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة بطريق الوادي بمطروح.

واستقبل مستشفى مطروح العام "محمد رمضان شعبان" 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و"حمدي محمد شحاتة" 32 سنة، جثة هامدة.

فحوصات طبية

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب وحالته العامة مستقرة، بينما تم التحفظ على جثمان المتوفي في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفيش الصحة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.