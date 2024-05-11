عاجل| أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

تستقر أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم 11 مايو 2024 مع تغيرات طفيفة في بعض الأصناف.

أسعار السكر والدقيق

ارتفع سعر السكر المعبأ ليصل إلى 38 جنيهًا للكيلو، بينما حافظ الدقيق المعبأ على استقراره عند 28 جنيهًا للكيلو.

أسعار المكرونة والأرز والعدس

شهدت المكرونة المعبأة زيادة طفيفة لتصل إلى 32 جنيهًا للكيلو.

حافظ الأرز السائب على ثباته عند 28 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر العدس المعبأ ليصل إلى 68 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفول

ارتفع سعر الفول السائب ليصل إلى 42 جنيهًا للكيلو.

شهد الفول المعبأ زيادة طفيفة ليصل إلى 57 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار الإنتاج الحيوانى والأعلاف بالوادى

وشهدت محافظة الوادي الجديد خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضًا حادًا في أسعار الإنتاج الحيواني وأسعار الأعلاف نتيجة توازن الأسواق المصرية وتعافيها من سوء الحالة الاقتصادية التي عانت منها خلال الأشهر الماضية.

وشهدت الأسواق بواحات الوادي الجديد انخفاضًا كبيرًا في أسعار الماشية والأبقار والخراف تخطت 25%، ما أدى إلى انخفاض اللحوم في بعض المراكز وحالة من الركود الجزئي والترقب في حركة البيع والشراء، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.