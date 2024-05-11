السبت 11 مايو 2024
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منوعات

اغتنم الفرصة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة في مجال المبيعات

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، حرصًا منها على دعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة، عن توفر وظائف شاغرة في مجال المبيعات لدى كبرى الشركات.

 وتشمل هذه الوظائف

مشرف مبيعات خارجي: يشترط الحصول على مؤهل عالي.

مسؤول مبيعات داخلي: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات، ويفضل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية أو الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

شروط التقديم

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- الحصول على مؤهل عالي أو متوسط.

3- خبرة من 3 إلى 7 سنوات في مجال المبيعات.

4- موقف واضح من التجنيد.

5- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

مميزات الوظيفة

راتب أساسي تنافسي وعمولات وبدلات ومزايا أخرى.

تأمين صحي واجتماعي.

فترة تدريب مدفوعة الأجر.

عدد ساعات العمل 9 ساعات يوميًا.

للتقديم

الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك.

اختيار المنشور الخاص بالوظائف المعلن عنها، اضغط هنا

الضغط على الرابط الموجود في المنشور للوصول إلى استمارة التقديم.

ملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.

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