الفصائل الفلسطينية: احتلال وإغلاق معبر رفح وكرم أبو سالم سيؤدي لمجازر إنسانية

أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن احتلال وإغلاق معبر رفح البري وكرم أبو سالم التجاري وتنفيذ عمليات عسكرية برية في رفح يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي بعمل مجازر وكارثة إنسانية.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بقطع خطوط الإمداد الغذائي والإنساني والطبي وحركة المسافرين للجرحى والمواطنين ومنع دخول الشاحنات الغذائية التي لا تكفي في حال دخولها يوميًا من احتياج رفح 5%، بالإضافة إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية عن الخدمة؛ مما يعني قتل محقّق للآلاف من الجرحى والمصابين ومرضى السرطان والمرضى من النساء والأطفال وغيرهم من الفئات.

وشدد البيان على أن عدوان الاحتلال واضح ونيتة مبيتة لإفشال جهود الوسطاء وتحدي الإرادة الدولية والإقليمية، وكذلك الإرادة الشعبية خاصة بعدما تقدمت قيادة المقاومة ومعها فصائل وقوى شعبنا بالموافقة على مقترح وقف العدوان وتبادل الأسرى؛ مما يؤكد عدم رغبة الحكومة الصهيونية وقف العدوان وتحقيق صفقة لتبادل الأسرى

ودعت الفصائل الفلسطينية دول العالم والمؤسسات الدولية والأممية للتدخل فورًا لإنقاذ حياة 2.5 مليون مواطن يتهددهم القتل والجوع والمجازر والإبادة الجماعية في أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم الآن.

كما دعا البيان لحراك أممي دولي وإقليمي شعبي ورسمي عربي وإسلامي لوقف حرب الإبادة الجماعية فورًا ولجم الاحتلال عن إرهابه.

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34789 شهيد

هذا واعلنت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق اليوم عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 214 على قطاع غزة.

وبحسب بيان وزارة الصحة ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيد و96 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

وبحسب البيان ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34789 شهيد و78204 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.