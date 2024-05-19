الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هم مرافقو الرئيس الإيرانى على المروحية التى هبطت اضطراريا فى غابات "ورزقان"؟

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

يبحث الكثير من المهتمين بالشأن الإيراني عن من هم مرافقو الرئيس الإيراني على المروحية؟، والتي هبطت اضطراريا في غابات "ورزقان" في أذربيجان الشرقية؟.

ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، والقنوات العربية والغربية، المتابعة للحدث، فإن الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي، كان يرافقه محمد علی آل هاشم إمام جمعة محافظة تبریز، وحسین أمیر عبد اللهیان وزیر الخارجية الإيراني، ومالك رحمتي محافظ آذربیجان الشرقية، كانوا على متن طائرة الرئيس.

هذا بالإضافة إلى الطيار، مساعد الطيار، ومساعد طاقم الطائرة، ومرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني أيضًا.

وكان آية الله رئيسي قد سافر إلى محافظة أذربيجان الشرقية صباح اليوم لافتتاح سد قيزقلعة سي المشترك على نهر آراس الحدودي.

آمال كبيرة بانتهاء الحادث دون خسائر

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام إيرانية، أن أحد مرافقي الرئيس الإيراني أفاد بأن الآمال الكبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح.

وأعلن التليفزيون الإيراني عن أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تجعل جهود فرق الإنقاذ صعبة، وأن مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن وضع المروحية لا يزال مجهولًا بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.

وكانت وكالة رويترز أكدت، نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حيث تشير التقارير الأولية إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، وفقًا لعاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

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إبراهیم رئیسي حادث طائرة إيران الرئيس الايراني

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