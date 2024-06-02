الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا عبر البوابة الالكترونية للمحافظة

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم صباح اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا  بعد أن اعتمدها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بنسبة نجاح بلغت 75.27%، وتوفر المديرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا pdf من خلال البوابة الإلكترونية محافظة المنيا، كما سيتم توفيرها في المدارس بعد أن ترسلها المديرية إلى الإدارات التعليمية التابعة لها، ومنها إلى المدارس. 

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وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا عبر البوابة الإلكترونية محافظة المنيا. 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

ظهرت صباح اليوم الاحد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بعد أن أعتمدها محافظ المنيا  اللواء أسامة القاضي، بنسبة نجاح  75.27%،  من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059طالبًا.

ويستطيع الطلاب تحميل نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا pdf من خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا بالمجان. 

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البوابة الإلكترونية محافظة المنيا

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا من خلال زيارة البوابة الإلكترونية محافظة المنيا من هنا، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فتظهر النتيجة بتفاصيل الدرجات لكل المواد وكذلك المجموع الكلي. 

وكان محافظ المنيا فور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا، قد عن تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 الترم الثاني

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس

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