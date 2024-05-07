الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تأزيم الوضع الإنساني بغلق معبري رفح وكرم أبو سالم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد تأزيم الوضع الإنساني بإيقاف إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم واستهداف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرق رفح.

 الاحتلال قتل 35 من المدنيين والأطفال والنساء خلال 24 ساعة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان الثلاثاء، إن الاحتلال قتل المزيد من المدنيين والأطفال والنساء والذين زاد عددهم خلال 12 ساعة إلى أكثر من 35 شهيدًا وقرر إيقاف إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وإخراج المستشفيات عن الخدمة واستهداف المدارس التي تضم مئات آلاف النازحين حيث أصبحت مراكز للإيواء من خلال وضعها في دائرة الاستهداف الحمراء بحسب الاحتلال.

الوضع شرق محافظة رفح يشير إلى كارثة إنسانية حقيقية

وأوضح البيان أن الوضع شرق محافظة رفح يشير إلى كارثة إنسانية حقيقية ليس فقط في المدينة لوحدها بل تمتد لتشمل كل محافظات قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأشد العبارات جرائم القتل المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واقتحام وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وإيقاف المساعدات، وفرض حالة من الإرباك بين صفوف الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين وإرغامهم على إخلاء المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

وحمل البيان الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال، كامل المسؤولية عن هذا العدوان المتواصل ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان على رفح ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر أمام حركة المسافرين والبضائع والمساعدات، قبل وقوع كارثة إنسانية حقيقية شرق محافظة رفح يتحمل العالم مسؤوليتها.

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مصدر رفيع المستوى: وفد مصر حذر نظراءه فى إسرائيل من اقتحام معبر رفح وطلب وقف التحرك فورًا

مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح

وأدانت مصر، في وقت سابق اليوم العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

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لحظات الرعب وكابوس النزوح.. ماذا حدث فى رفح بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية؟

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