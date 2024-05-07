"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطينى واستهداف للمخازن

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، رمضان المطعني، عن تطورات الأوضاع في معبر رفح البري.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني يشهد العديد من الغارات الجوية الإسرائيلية، موضحًا أن القصف الإسرائيلي استهدف أماكن قريبة من المخازن الخاصة بالأغذية والملابس والمخازن اللوجستية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف: "كانت هناك غارتان جويتان إسرائيليتان بالقرب من هذه المخازن ولا تنقطع سواء المدفعية أو الجوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".

قطع الإمدادات عن الجانب الفلسطينى

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت معبر رفح في فجر هذا اليوم، وقطعت كل الإمدادات عن الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن معظم المؤسسات المدنية والأممية نددت بهذا الاقتحام وتداعياته على مستوى الكارثة الإنسانية التي يخلفها هذا الاقتحام من تداعيات كثيرة وكارثة إنسانية بحسب وصف جوزيف بوريل، الذي قال إن هذا التعطيل لكل المساعدات الإنسانية سيؤدي إلى أكبر كارثة إنسانية في الشرق الأوسط.

وسُمع على الهواء مباشرة أثناء حديث مراسل "القاهرة الإخبارية" أصوات أسلحة في محيط المعبر، مؤكدًا أن أصوات الأسلحة والاشتباكات لا تنقطع من وقت إلى آخر.