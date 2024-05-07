الثلاثاء 07 مايو 2024
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اللواء سيد الجابرى لـ"الشاهد": إسرائيل فقدت معظم الدعم والتعاطف الشعبى العالمى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء سيد الجابرى

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن الدعم العالمي الشعبي للقضية الفلسطينية الذي حدث منذ عملية 7 أكتوبر أكبر بكثير من دعم القضية على مدار الـ75 سنة الماضية.

وأضاف "الجابري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل فقدت معظم الدعم والتعاطف الشعبي العالمي، مؤكدًا أن هناك حكومات أوروبية بدأت تغير نظرتها لإسرائيل.

وتابع: "أمريكا نفسها بها جيل z وهم جيل الشباب الذين سيحكمون العالم بعد 20 عامًا كلهم متعاطفين مع القضية الفلسطينية مثلما نرى ما يحدث في الجامعات الأمريكية".

الشاهد اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد محمد الباز غزة حرب غزة

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