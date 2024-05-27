الإثنين 27 مايو 2024
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عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني من العيني إلى نقدي، ووفقًا للمقترح سيحصل الفرد الواحد في البطاقة على مبلغ يتراوح ما بين 500 - 1000 جنيه شهريًا مع مراعاة زيادته سنويًا وذلك لمواجهة التضخم: "لو الأسرة مكوّنة من 5 أفراد هتاخد 5 آلاف جنيه شهريًا”.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن هذا المقترح يحتاج إلى حوار مجتمعي لدراسة تفاصيل تطبيقه ووضع ضوابط له، لافتًا إلى أهمية طرح هذا الموضوع في الحوار الوطني للاستماع إلى جميع الرؤى بشأنه.

في السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استعادة التوازن في الاقتصاد المصري من خلال عملية إصلاح تأخذ في اعتبارها المواطن محدود الدخل وتتعامل مع التحديات الحالية.

مجلس الوزراء الدعم التمويني التضخم الحياة اليوم الاعلامية لبنى عسل رئيس الوزراء الحوار الوطنى

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