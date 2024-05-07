الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مرشحة للرئاسة الأمريكية: غزو رفح كارثة وموقف مصر واضح

جيل ستاين
جيل ستاين

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر، جيل ستاين، إن غزو رفح الآن كارثة في حقوق الإنسان ويهدد السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت "ستاين" خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عى قناة "dmc": "أسوأ مخاوفنا بشأن حرب غزة تحققت وأكثر من ذلك"، معتبرة أن غزو رفح هو امتداد واستمرار للمجازر الإنسانية والإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل.

كما أكدت أن غزو رفح سيوسع حلقة الصراع في المنطقة يدخل الكثير من الأطراف في الصراع، مشددة على ضرورة وقف الحرب وتوفير أموال أمريكا التي تنفق على التدمير.

وأشارت إلى أن موقف مصر تجاه ما يحدث واضحًا بأن ذلك خط أحمر وقد يهدد اتفاق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهناك أمور كثيرة تتم على مدار الأسابيع الماضية في الأردن بشأن وقف إطلاق النار.

وشددت على أن غزو رفح سيكون كارثة ويغزي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن أمريكا لديها تاريخ طويل وممتد من الدفاع عن إسرائيل وتتعامل معها أنها السفينة الحربية التي لا يمكن أن تغرق في الشرق الأوسط، وكأن إسرائيل مقدمة للولايات المتحدة تضمن سريان البترول إلى أوروبا.

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