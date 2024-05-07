اللواء سيد الجابرى لـ"الشاهد": "مصر الوحيدة اللى مكملة فى حل القضية الفلسطينية"

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن الأمن القومي المصري والعربي يحتم على الدولة المصرية أن تكون المفتاح الأساسي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف "الجابري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "رأينا دولًا تدخل وتنسحب مثل قطر والإمارات الوحيدة اللي مكملة هي مصر بسبب التزام الدولة والشعب المصري تجاه الفلسطينيين".

وتابع: "الشعب المصري والدولة في خندق واحد ضد الكيان الصهيوني فيما يخص تهجير الفلسطينيين أو محاولة توطينهم خارج بلادهم".