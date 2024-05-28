عاجل| أسعار مخفضة وجودة عالية.. تفاصيل استعدادات "التموين" لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لاستعدادات عيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 30% إلى 40% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 30 إلى 40٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن "التموين" تستهدف طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة عبر الشركة المصرية السودانية، وذلك لتوزيعها على 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلى البلدية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن رءوس الماشية تأتى حية، ويتم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا.

وقال العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن كميات اللحوم متوافرة وآمنة تمامًا، وتوجد حاليًا في محجر توشكي 8 آلاف رأس ماشية، وتتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية.

جولة تفقدية

وأضاف، خلال جولة تفقدية على مجزر البساتين بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي متواجدة حاليًا في محجر سفاجا، وخلال الأيام المقبلة سيتم استلام 5 آلاف أخرى، بإجمالي 10 آلاف رأس ماشية.

وأضاف السعدنى أنه تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام منهم 385 طنًا، وجار استلام الكميات الأخرى تباعًا.

وأوضح السعدني أن هناك لجانًا من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان وجيبوتي، للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من أي أمراض.

وقال السعدني إنه يتم طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلى 40٪، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، بينما اللحوم السوداني 285 جنيهًا، وضأن مجمد أوروجواي 335 جنيهًا، والضأن البلدي 360 جنيهًا.

وأضاف السعدني أن سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيهًا، بينما يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه، والصدور بسعر 57 جنيهًا للطبق زنة 450 جرامًا، والأوراك 90 جنيهًا للطبق زنة 900 جرام، كما أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 إلى 190 جنيهًا للكيلو القائم.

وأوضح السعدني أنه سيتم طرح اللحوم والدواجن والخراف في 1350 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى أنه مستهدف إقامة 26 شادرًا على مستوى الجمهورية.

وقال السعدني إنه يتم يوميًا ضخ ما يقرب من 35 إلى 40 طن لحوم يوميًا، وتصل إلى 130 و140 طنًا قبل عيد الأضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية.