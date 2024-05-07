الثلاثاء 07 مايو 2024
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اللواء سيد الجابرى عن الانتقاص من دور مصر تجاه فلسطين: هراء لا نسمعه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء سيد الجابرى

وصف اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، الحملات المشككة في الدولة المصرية والانتقاص من دورها في القضية الفلسطينية بـ"الهراء". 

وأضاف "الجابري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ده كلام هراء منسمعوش إحنا، في مستويات للتفكير، إحنا قولنا مصر هي إيه كدولة وكقيادة وكشعب".

وتابع: "أكيد العدو عاوز يحاربك حرب نفسية واختلاطها بالعسكرية، هما شايفيين مصر الوتد الواقف دائمًا بجانب القضية الفلسطينية، مصر لا يهمها فلوس أو ترهيب وترغيب وتقوم بدورها في أي ظرف".

وأكد أن محاولات التشكيك لن يكون لها أثرًا كبيرًا بالأفعال التي تنفذها مصر، موضحًا أن إدارة الأزمة تتطلب عدم الالتفات لمثل هذه الأمور.

الشاهد اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد محمد الباز غزة حرب غزة

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