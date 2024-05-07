الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"بنروح كل سنة".. إقبال كبير من المصريين على حدائق القناطر الخيرية فى شم النسيم (فيديو)

حدائق القناطر
حدائق القناطر

أقبل عدد كبير من المصريين على زيارة الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية خلال احتفالات عيد شم النسيم.

وفي السياق، رصد برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، حجم إقبال الأهالي على الحدائق.

وقال أحد المواطنين: "نأتي كل سنة لقضاء شم النسيم والأطفال بيكونوا سعداء جدًا وكل الأسرة تكون سعيدة".

فيما قالت سيدة: "بيكون يوم حلو والناس كلها بتكون مبسوطة وكل حاجة حلوة".

وأضاف آخر: "بجيب الأسرة كل سنة القناطر الخيرية ونلعب بالكرة ونفرح مع إخواتنا المسيحيين وبيبقى يوم جميل جدًا".

تعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة، حيث إن بها ما يزيد على 10 حدائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار، ومن أهمها حديقة لؤلؤة الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانًا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للاستراحة ومكتبة للأطفال، فضلًا عن الأشجار المعمرة الفريدة، ونشاطات أخرى للكبار مثل الصيد.

شم النسيم احتفالات شم النسيم صباح الخير يا مصر القناطر الخيرية

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