الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اللواء سيد الجابرى لـ"الشاهد": الشعب الفلسطينى لديه رغبة قوية فى تحرير نفسه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء سيد الجابرى

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.

الشاهد اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد محمد الباز غزة حرب غزة

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لرصد الوضع من داخل معبر رفح وأصوات القذائف

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": أنباء حول اغتيال قيادي كبير فى حماس برفح الفلسطينية

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»