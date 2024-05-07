الثلاثاء 07 مايو 2024
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اللواء سيد الجابرى لـ"الشاهد": مصر مستمرة فى تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء سيد الجابرى

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة الدبلوماسية واللوجستية والعسكرية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مصر الشريك رقم 1 للشعب الفلسطيني وقضيته حتى نصل إلى مبتغى العالم الحر الذي يريد دولتين".

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة بربرية متطرفة، متابعًا: "مش علشان دول العالم الحر كله يعاني، ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لأول مرة محكمة العدل الدولية في ظل الازدواجية الموجودة في عرض الأمور أصدرت قرارًا يدين الإبادة الجماعية".

الشاهد اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد محمد الباز غزة حرب غزة

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