الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للبحث عن "رئيسى".. طائرة تركية بدون طيار تدخل المجال الجوى الإيرانى

طائرة مسيرة تركية
طائرة مسيرة تركية

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الإثنين، أن طائرة تركية بدون طيار من طراز "أكينجي" دخلت المجال الجوي لـ إيران للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن طائرة تركية من دون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية دخلوت الأجواء الإيرانية.

وأمس الأحد، أعلنت وكالة الكوارث التركية أنها تلقت طلبًا عاجلًا للمساعدة من السلطات الإيرانية.

وأرسلت تركيا طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ ذات رؤية ليلية و32 فردًا وست مركبات للمساعدة في جهود البحث، بالإضافة إلى ذلك، هناك 15 من رجال الإنقاذ على أهبة الاستعداد، وعلى استعداد للانتشار إذا تطلب الوضع ذلك.

وتواجه فرق البحث حاليًا الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة، مما يعيق عمليات البحث.

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