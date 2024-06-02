ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)

صعّد المتظاهرون الحريديم المتطرفون من حزب القدس مظاهراتهم ضد التجنيد العسكري المحتمل من خلال إغلاق الطريق السريع رقم 4 بالقرب من بني براك.

وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، تتزامن الاحتجاجات مع جلسة استماع حاسمة في المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الإعفاءات التي طال أمدها من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لليهود الأرثوذكس المتطرفين.

بالإضافة إلى إغلاق الطريق السريع، قام المتظاهرون أيضًا بإغلاق الشوارع في القدس، خاصة في محيط المحكمة العليا، حيث تعقد الجلسة. هذه الإجراءات هي جزء من احتجاج أكبر ضد احتمال قيام المحكمة بفرض التجنيد الإلزامي للطائفة الأرثوذكسية المتطرفة، وهي قضية خلافية قسمت المجتمع الإسرائيلي منذ فترة طويلة.

تأتي جلسة المحكمة العليا في أعقاب حكم صدر عام 2018 بإلغاء قانون يسمح للرجال اليهود المتشددين بتأجيل الخدمة العسكرية لصالح الدراسات الدينية. ومنذ ذلك الحين، فشلت الحكومة في وضع إطار جديد، ما أدى إلى تصاعد التوترات مع انتهاء التعليق المؤقت للتجنيد في مارس.