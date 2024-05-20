فى واقعة لأول مرة بالفيوم... فتاة تقتحم جنازة متوفى وتُطالب بأموالها

في واقعة لأول مرة تحدث داخل محافظة الفيوم، وخاصةً قرية طبهار التابعة لمركز ابشواي، فتاة تقتحم جنازة متوفي وتُطالب بفلوسها، حيث اقتحمت إحدى الفتيات صلاة جنازة بمسجد في قرية طبهار وهي تركض وسط الحضور قائلة"أنا ليا عنده دين وعايزاه دلوقتي".

في واقعة لأول مرة بالفيوم... فتاة تقتحم جنازة متوفي وتُطالب بفلوسها

وبدأ بعض الأهالي في التدخل لتهدئة الفتاة وآخرون قاموا لصلاة الجنازة، في حين أصرت الفتاة على أن تأخذ حقها قبل خروج المتوفى من المسجد، فانتهى الحضور من صلاة جنازة وفي أثناء خروجهم صرخت الفتاة قائلة: أنا عايزة حقي منك.

واقعة الفتاة أثارت الجدل بين الحضور في الجنازة وانتقد البعض فعلها واقتحمها صفوف المشيعين ووصفوا الأمر بانها غير لائق، في حين أن بعض الأشخاص قالوا إن من حقها المطالبة بسداد دينها وعلى أسرة المتوفي ان تقوم بهذا الأمر.