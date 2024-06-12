الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة؟.. حكمة إلهية تضمن حجًا مبرورًا

يوم عرفة - أرشيفية
يوم عرفة - أرشيفية

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة، سؤال يدور في ذهن أشخاص كُثر، ويعد يوم عرفة ذروة موسم الحج، يومًا عظيمًا تجتمع فيه مشاعر الخشوع والتضرع والابتهال من قبل ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ولهذا اليوم فضل عظيم وأجر جزيل، ففيه يباهي الله تعالى الملائكة بعباده الحجيج، ولكن، لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة على عكس غيرهم من المسلمين الذين يستحب لهم صيامه؟ الدستور في هذا المقال تسلط الضوء على الحكمة الإلهية وراء منع صيام الحجاج ليوم عرفة، مع توضيح الأدلة الشرعية التي تدعم ذلك.

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة

أدلة منع صيام الحجاج ليوم عرفة

الأحاديث النبوية الشريفة توضح لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: "لا صيام في يوم عرفة للحاج" ([صحيح البخاري ومسلم])، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفطر في يوم عرفة أن يُطعم عشرة مساكين" ([رواه الترمذي وابن ماجه])، وقد أجمع علماء المسلمين على منع صيام الحجاج ليوم عرفة.

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة

الحكمة من منع صيام الحجاج ليوم عرفة

الحفاظ على قوتهم وأبدانهم، فالحج رحلة شاقة تتطلب بذل الكثير من الجهد البدني، والصيام يضعف الجسم ويقلل من قدرته على أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل، والصيام يشغل الحاج عن التركيز على الدعاء والابتهال في هذا اليوم العظيم، وهو فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ونيل الأجر والثواب، بالإضافة إلى أن الصيام قد يسبب الجوع والعطش للحاج، مما قد يؤثر على راحته وتركيزه خلال أداء مناسك الحج.

 

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة

واقرأ:
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