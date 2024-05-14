تنفيذ حملات تشجير بطريقي "القاهرة- الفيوم" وبحيرة قارون

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برفع كفاءة الطرق ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد جرى أمس الإثنين، تنفيذ حملات تشجير بطريق "القاهرة -الفيوم"، وطريق بحيرة قارون لتنظيف وتنسيق الأحواض ومتابعة وري الأشجار.

وأوضح أن الوحدة المحلية بقرية فيديمين قامت بغرس أشجار مثمرة وغير مثمرة بمناطق من القرية، مضيفا استمرار تنفيذ حملات صيانة لأعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة بأنحاء المركز، حيث جرى العمل أمس بشوارع وطرق قرية السعيدية.

رفع 295 طن قمامة وأتربة في سنورس

وقامت وحدة جرفس بتطهير ترع ومصارف بزمام القرية، وأوضح أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز ، أسفرت عن رفع 289 طن قمامة و6 أطنان أتربة.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بشتى مدن ومراكز المحافظة، بشأن تلقى طلبات التصالح من المواطنين في بعض مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وسط التيسيرات وتذليل العقبات التي توفرها المحافظة أمام المواطنين المقبلين على التقدم بملفات التصالح.

مراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء

أوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة استعدت لتلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تمت مراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من خدمات الإنترنت بالمراكز التكنولوجية، بجانب تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كون ملف التصالح أحد الملفات الحيوية المهمة، التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بما يساهم في ضبط المشهد العمراني ويحقق الصالح العام للدولة والمواطن على حد سواء.

وأكد المحافظ الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتم الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية بواسطة "بانر" بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، والإعلان عن تلك الشروط أيضًا وعدد من النشرات التوعوية، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لمحافظة الفيوم،

حملات تشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون

حملات تشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون

حملات تشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون

حملات تشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون

حملات تشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون