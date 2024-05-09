فحص 108 مرضى من غير القادرين في قافلة طبية مجانية بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، جمعية "الأورمان"، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على (108) مرضى ضمن المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، وقريتي ابهيت الحجر والسليين بمركز سنورس، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

إجراء الفحوصات بالمجان

من جهته، أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 65 ألف مريض، وإجراء 12658عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 8820 نظارة طبية لغير القادرين.

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