الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالتزامن مع امتحانات النقل.. تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم

الكهرباء
الكهرباء

يبحث الكثير من أهالي محافظة الفيوم، عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خاصةً بالتزامن مع امتحانات صفوف النقل.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم 

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعديل جداول تخفيف أحمال الكهرباء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء تغيير جدول تخفيف الأحمال بالتزامن مع اقتراب امتحانات الطلاب في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

وتُطبق جداول تخفيف الأحمال اعتبارًا من  الأربعاء 8 مايو وحتى 20 يوليو، علي ألا تزيد مدة فصل التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال عن ساعتين.

أما أماكن ومواعيد قطع الكهرباء في مدينة الفيوم، يتم الفصل من الساعة 5م وحتى الساعة 7م، بدلا من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا، في جميع أنحاء محافظة الفيوم.

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