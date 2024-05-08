تموين الفيوم يُحرر محاضر عدم إعلان أسعار للمطاعم والمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تموين الفيوم يُحرر محاضر عدم اعلان أسعار للمطاعم والمخابز

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: محضر نقص وزن، ومحضر عدم وجود سجل، و2 محضر عدم تحديد الاسعار للمخابز السياحية، و2 محضر عدم اعلان أسعار للمطاعم، ومحضر جزار عدم اعلان، ومحضر عدم اعلان أسعار للسلع، و3 محاضر شهادة صحية مطاعم.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمجمعات الخدمية والزراعية التى تم الانتهاء منها، وبدأ تشغيلها بعدد ١٢ مجمعا، لتقديم الخدمات للمواطنين بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 40 مشروعًا جديدًا بالقطاع الخدمي والزراعي، بنطاق قرى المركزين، شملت إنشاء 20 مجمعًا خدميا، ومثلها زراعيا، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل المجمعات تباعًا بعد فرشها.

" الأنصاري": الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد ٤٠ مجمعًا بقرى إطسا ويوسف الصديق

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمعات الخدمية والزراعية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع عدد 12 مجمعًا خدميًا ومثلها مجمعات زراعية بقرى مركز إطسا، وهي الغرق، شدموه، أبوجندير،وجردو، قلهانة، قصر الباسل، منية الحيط، الحجر، تطون، مطول، أبوصير، قلمشاة، مشيرًا إلى أن المجمع الخدمي بقرية قلهانة قد تم تشغيله بالفعل، وتم فرش العديد من المجمعات الخدمية لدخولها الخدمة تباعًا، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى إطسا في أقرب وقت.