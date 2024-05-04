السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان مسنة لقيت مصرعها على يد أخرى لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

تشييع جثمان مسنة
تشييع جثمان مسنة لقيت مصرعها على يد أخرى لسرقة قرطها الذهبي

شيع المئات من أهالي قرية عبود بمركز إبشواي بالفيوم، جثمان مسنة لقيت مصرعها على يد أخرى لسرقة قرطها الذهبي وسط حزن شديد  وذلك بمقابر العائلة بعد أن قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة ومباشرة التحقيقات.

 

 


وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة إبشواي أن جريمة قتل سيدة وتقطيعها يعود إلى سرقة مصوغات ذهبية، حيث كشفت كاميرات المراقبة  قيام ربة منزل تدعى “و. م”  54 عاما تسللت  إلى منزل الضحية وخروجها بعد فترة من الزمن حاملة جوال (شوال) وبالمعاينة تبين سرقة خاتم ودبلة خاصة بالمجني عليها.

 

واعترفت الجانية بقتل السيدة وأنها بعد أن تأكدت من قيام المجني عليها بأداء صلاة الفجر ذهبت الجانية إلى منزل الضحية وقامت بذبحها وسرقة قرطها الذهبي ثم وضعتها في جوال "شوال" وألقت بجثتها عند مدخل القرية.


وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغا من أهالي قرية عبود بمركز أبشواي، بالعثور علي أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني.


انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الجهات الأمنية محضر  بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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تشييع جثمان مسنة الفيوم قرية عبود مركز شرطة أبشواى اللواء ثروت المحلاوي

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