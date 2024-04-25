الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

مصرع شاب إثر إصابته بحالة تسمم في الفيوم

مصرع شاب إثر إصابته
مصرع شاب إثر إصابته بحالة تسمم في الفيوم

لقي شاب يُدعى "حازم محمد" في العقد الثاني من عمره، مصرعه متأثرًا بإصابته بحالة تسمم، عقب استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رشه الأرض الزراعية، بمركز سنورس، في محافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من مستشفى سنورس بوصول شخص يدعى «حازم محمد»، ويبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء شديدة بادعاء استنشاق مادة سامة، وتم نقله إلى معهد السموم لسوء حالته.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والد المتوفي، أكد أن نجله أصيب بحالة تسمم جراء استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رش الأرض الزراعية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أدت إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

مصرع شاب حالة تسمم الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مستشفى سنورس

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